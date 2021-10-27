南崗扶輪社27日結合彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車，為民間鄉三光國中棒球隊員們健康檢查。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

長期支持名間鄉三光國中棒球運動發展的南崗扶輪社，27日結合彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車及3人醫療團隊，前進三光國中。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

為三光國中棒球隊健康把關，南崗扶輪社27日結合彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車，來到南投民間鄉三光國中為隊員們健康檢查，南投縣副縣長陳正昇特別表達感謝之意，並期許隊員們在社會的關懷與醫療團隊的守護下，能安心健康的學習培訓，邁向巔峰，成為南投的驕傲。

南崗扶輪社長期支持名間鄉三光國中棒球運動發展，27日上午結合南投基督教醫院「扶輪精彩3號」行動醫療車，並由中西醫組成的3人醫療團隊來為三光國中校棒球隊健康把關，隊員以布農族報戰功儀式迎賓。

南崗扶輪社長李瑞祐表示，該社首度攜手南基醫院一起為棒球選手健康把關，將行動醫療車開進校園，提供就近性的健檢醫療服務，讓他們能安心接受培訓，未來除持續關心該校棒球隊發展外，也會不定期結合醫療資源守護隊員健康，成為球隊堅強的後盾。

南基醫院處長張雁尊表示，平時行動醫療車巡迴社區，提供民眾醫療服務，此次響應南崗扶輪社號召，帶領巡迴醫療車及中西醫團隊走進校園，為棒球隊提供韌帶、肌肉超音波檢測等運動傷害醫療診斷服務，讓隊員都能有健康強健體魄從事棒球運動。

校長吳明順則表示，安全與健康是球員最重要的資產，100％的健康才能發揮真正的實力，感謝棒球隊顧問謝棨安媒介扶輪社及南基醫院資源進入校園，提供隊員服務運動傷害醫療。

陳正昇表示，三光國中棒球隊成軍迄今雖僅4年，但在教練精實訓練下，三年有成，109學年度就勇奪中信盃全國青少棒年賽冠軍及曾紀恩盃全國青少年棒賽冠軍，表現卓越。此次，南崗扶輪社結合南基醫院巡迴醫療車及醫療團隊走入校園，這份愛心令人感動。