56歲天王郭富城2017年閃婚迎娶小他22歲大陸網紅方媛，兩人婚後育有4歲和2歲的兩個女兒，近日方媛被民眾直擊帶著兩個女兒搭經濟艙飛回上海，引來外界質疑婚變，甚至有人批評郭富城小氣，但今年8月郭富城替愛妻慶生，用行動化解謠言，近日方媛更親上火線護夫，簡單幾句話打退罵郭富城摳門的網友。

郭富城出道36年，多年來都以節儉著稱，日前老婆方媛被直擊坐經濟艙，引來網友質疑兩人婚變，當時有網友力挺寫下：「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，引來方媛按讚破解謠言，但對於批評郭富城小氣的聲音仍不斷。

方媛回應酸民。（圖／翻攝自國內外白富美吐槽微博）

近日方媛在小紅書分享選挑名牌包的照片，她表示：「最近想找一款大容量帶娃出門好用又好看的包包，試背了一下，藍色不錯，粉色是新款，最後看到一款白色的挎包也很美，選擇糾結症，大家幫我選一下吧！」引來酸民批評：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，而一向沉默的方媛罕見出聲了。

方媛強調：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」更刻意將這則評論置頂，有意澄清過往批評郭富城小氣的謠言，力挺老公是愛妻狂魔，對太太相當大方。而郭富城昨(26日)過56歲生日，他分享一家四口慶生照，開心寫下：「謝謝大家對我的祝福。我也祝願大家身體健康、事事如意」，而方媛也曬出相同照片幸福說：「我們一家，超開心的一天」。