彰化縣衛生局醫政科長劉慧君表示，把在機構、社區接受心理復健的康復之友帶到戶外，不僅對病情與治療會有程度上的幫助，更能展現其治療成果，也希望他們能早日回歸正常生活。（吳建輝攝）

天使盃已經有14年的歷史了，每年都用不同方式呈現，像是歌唱、畫畫、拼貼、啦啦隊等才藝競賽，近年開始走入社區，透過淨山、健行等戶外活動展現康復之友活力的一面。（吳建輝攝）

由彰化縣政府舉辦的「天使盃」，在疫情解封後終於熱鬧登場，300位精神障礙病友齊聚溪州公園，展開一連串的闖關活動，彰化縣衛生局醫政科長劉慧君表示，把在機構、社區接受心理復健的康復之友帶到戶外，不僅對病情與治療會有程度上的幫助，更能展現其治療成果，也希望他們能早日回歸正常生活。

劉慧君表示，普遍民眾對於「精神障礙者」都存在刻板印象，這樣導致患者本身可能因害怕被別人知道，而不願就醫甚至放棄治療，沒有人希望自己被當成異類，但這些往往造成精神障礙者，錯過黃金治療期，通常只要經過正規治療，就能得到很好改善

劉慧君說，並非所有精神障礙者都具有攻擊性，目前縣內列管的精神障礙病友約有7000人，有部分是住在職療機構內，嚴重一點也會安置在醫院，也有部分病情穩定的病友，到日間照護的機構職療，就跟學生一樣白天上課，晚上回到家中，透過正規治療與照顧，依然能夠有良好的工作與生活品質。

她說，天使盃已經有14年的歷史了，每年都用不同方式呈現，像是歌唱、畫畫、拼貼、啦啦隊等才藝競賽，近年開始走入社區，透過淨山、健行等戶外活動展現康復之友活力的一面，今年因為疫情關係許多病友很久沒有走出戶外，趁這一次活動，到溪州公園闖關遊戲，也為他們帶來正面的能量。

劉慧君強調，一般來說我們不會稱他們為「病人」，而是「康復之友」，希望陪伴他們能夠透過正規治療，改善他們所面臨到的困境，而走到戶外舉辦活動，也希望能夠改變民眾對精神疾病的刻板印象，落實「去汙名化」運動，好讓他們能夠持續成長，早日回歸社區展開全新生活。