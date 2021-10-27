新北市政府捷運工程局今（27）日舉辦「新北環狀線新北產業園區站土地開發案」招商說明會，說明基地及招商條件，預估投資總金額約11億元，預計將在今年底公告徵求投資人，明年第二季評選最優申請人。

「新北環狀線新北產業園區站土地開發案」招商說明會，今天登場，由新北市捷運局主辦，並委託招商顧問仲量聯行辦理。

說明會由新北市捷運局總工程司鄭智銘致詞，仲量聯行董事總經理趙正義進行招商簡報說明。

新北捷運局今天表示，該新北產業園區土地開發案，未來開發大樓，具環狀線及機場線雙捷運優勢，可由機場捷運A3站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉運站，將成為雙北市重要交通節點及國際門戶，如若順利與投資人簽約後，可望於2024年開工。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，新北產業園區站位於五工路西側與新北大道交叉口，基地面積約720坪，將由地上6層樓開始興建，預估可興建地上16層樓、地下3層，總樓地板面積約7000坪的捷運商辦大樓。

新北捷運局預計2022年第2季就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容號及承諾地主最低分配比例，進行綜合評選作業，選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

鄭智銘表示，新北產業園區站具環狀線及機場線雙捷運優勢，可連結新莊、板橋、中和及新店地區，與串連臺北車站及桃園國際機場，周邊有台64、65線快速道路及國道1號高速公路，交通條件佳，將成為雙北地區交通樞紐，且緊鄰新北產業園區、新莊北側知識產業園區、新莊副都心及頭前重劃區，極具商業及辦公發展性。

新北市捷運局表示，新北環狀線通車後，搭配捷運場站開發，吸引人潮於捷運沿線活動，透過新北產業園區站可帶動周邊開發完成地區產業發展，配合規劃中客運轉運站，提供三重、新莊、泰山、五股地區之客運轉運需求，預期將可增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益，並使新北市逐步成為TOD城市，打造優質舒適的捷運生活圈，創造地主、市府及市民三贏局面。