推特上季營收大幅成長37%，並表示蘋果新隱私規定對自家廣告業務造成的衝擊小於預期，受此提振，推特周二盤後股價大漲3.86%，報63.80美元。

為了吸引用戶，該社群網站推出語音聊天室等新功能，並持續改進廣告事業，以實現到2023年全年營收倍增的目標。

推特公布，包括數據授權營收在內的總營收年增37%，達12.8億美元，符合華爾街預期。經調整後每股盈餘為18美分，優於市場預估的15美分。

第三季「可變現每日活躍用戶數」（Monetizable Daily Active Users，mDAUs）達2.11億個，不及分析師估計的2.126億個。

第三季其社群平台在美國以外的用戶數較前一季增加500萬個，但在美國的用戶數仍然成長停滯。

推特第三季廣告營收為11.4億美元，符合市場普遍預期。和谷歌母公司Alphabet一樣，推特周二亦表示蘋果更新隱私規定對廣告收入的影響「溫和」。

根據蘋果的新規定，在未經其產品用戶的同意下，蘋果會阻止廣告商追蹤用戶資訊。

投資人原本就預期推特受到打擊相對較輕，因為該社群平台大多數廣告客戶著重的並非高度針對性的廣告。

其同業Snap和臉書就沒那麼幸運，在發布財報時都坦承蘋果的變革損害其鎖定和衡量數位廣告的能力，並表示這些新隱私規定是兩家公司營收落後市場預期的主要原因。

推特表示，今年招聘人力和投資新數據中心的成本將於明年認列，導致2022年全年總成本估將增加約25%。

推特預估第四季營收介於15億～16億美元。

該公司此前宣布將出售廣告技術部門MoPub，這項交易料將於2022年第一季完成。推特表示，公司不認為明年能夠彌補出售MoPub的營收損失（估計介於2億～2.5億美元），但儘管如此，這並不會影響推特在2023年實現年營收成長一倍的目標。