防疫新生活下，催化大眾加速邁向數位化消費模式；線上訂餐服務的蓬勃進展，搭配線上影視內容新穎豐富，為國人在防疫生活下增添新時代的生活風貌，讓投資市場嗅出龐大的潛在商機。凱基投信表示，市場走入復甦階段、股市評價面較高，未來股市成長期仍將以個股表現為主，能為企業開創新型態服務模式或獲利商機的產業個股，可望將受惠長期趨勢向上，建議觀察此類環球趨勢類股並擇機分批布局。

凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮舉例，全球老字號的華特迪士尼影業集團預計今年11月中將於台灣上線Disney+，將以串流影音平台取代傳統電視頻道，不僅擴大多元娛樂集團的觸角，也運用旗下擁有的多個影視IP來刺激娛樂消費。伴隨娛樂模式的改變搭配社群媒體、新科技平台等導入，除了挹注各類資料中心及軟體需求成長，也強力帶動影音平台的數位廣告需求增長。

馮紹榮提及，根據近期Statista統計，美國OTT平台的數位廣告收入從2017年僅195億美元，估計將成長225%至2025年估值的633億美元，將呈現倍數成長的幅度。民眾愈來愈能接受串流影音滿足「隨時隨地皆可看」的娛樂消費模式，不僅帶動許多人的娛樂習慣與時間持續朝串流影音轉移，更是看好相關趨勢類股的長線投資契機。

馮紹榮指出，藉由近期BofA的資料觀察，線上餐飲平台包含訂位、外送等服務的交易規模，自2019年的1170億美元，估計將大幅成長至2025年估值的5270億美元，期消費力道將持續呈現正成長，挹注相關數位平台持續優化或擴大服務的機會，將正向滾動入企業獲利的空間，也納入長期持續看好的環球趨勢類股題材之一。