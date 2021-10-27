My stomach turns every time I think about online predators. Then I remember @roo_pow is on the planet and feel better. Buckle up for this y'all:https://t.co/0gZQuNakOq — Jason Falls (@JasonFalls) October 22 2021

《紐約郵報》26日報導，為協助當地執法部門，將網路上向未成年青少年伸出魔爪的淫賊繩之以法；康乃狄克州的1名38歲辣媽鮑爾(Roo Powell)偽裝成15歲的清純女學生，與3個夥伴一同在網上獵狼。讓人吃驚的是，她上線9天就收到92名戀童癖男人傳遞訊息，其中不乏「我好想睡你」等露骨訊息。

Connecticut resident Roo Powell 38 is snaring sex offenders in the new Discovery+ docuseries “Undercover Underage” by posing as different 15-year-old schoolgirls. https://t.co/1L5Fc3aWuH — Maria Bonanno (@MariaBonanno9) October 26 2021

鮑爾的獵狼行動已為Discovery+拍成紀錄片「未成年臥底」(undercover underage)。全劇共分6集，將於11月2日首映。片中描述地方媽媽如何化身為辣妹，打擊那些在網路上獵艷未成年人的淫賊。

報導指出，「免於網路性虐待」(Safe from Online Sex Abuse)為非營利組織，目的在於預防網路出現兒童性虐待與性剝削。其由鮑爾創立，鮑爾是3個孩子的媽，她常常化身為「佛洛伊」，1名來自史丹佛且情感脆弱高中生，好揪出網路淫狼。

“Undercover Underage” details the efforts of an activist who poses as various young girls online in order to catch pedophilic sexual predators.



My review of the Discovery+ series (Nov. 2) for @thedailybeast.https://t.co/bzHDO7J3CF — Nick Schager (@nschager) October 26 2021

隨著佛洛伊進入青少年聊天室，很快的就有淫魔盯上她。他們傳送著噁心的言詞，「妳穿幾號內衣？」、「好想跟妳一起睡」、「可惜妳不在我旁邊，不然我就可以好好X妳」。

為了讓這些變態相信她是15歲清純少女，她會戴上不同假髮，房間燈光也會利用各種光線與照明角度、結合化妝技巧，讓自己看起來很幼齒。在她家中甚至有專門的「臥房舞台」，裝潢更帶著滿滿的少女風。

她也會向男性發送照片；如果這些人向她提出非分之請，她也會開視訊與他們「連結」。讓人反胃的是，佛洛伊因此常常收到男性下體照，或狎客透過視訊自瀆並強迫她看，而她還得擺出一副沒事的樣子。

🗣 excited to share some personal/professional news: I have a six-episode docuseries coming out on @discoveryplus in november covering the work we do at @sosatogether to help prevent online sex abuse and exploitation (!!!)



More at @DEADLINE:https://t.co/sVUF5a3CnM pic.twitter.com/gfdulM3x2w — Roo Powell (@roo_pow) October 8 2021

這些工作不是她獨力完成，她有完整的助理團隊協助任務；其中，便衣刑警蘇達會和鮑爾一起討論任務、釐清法律責任，並在她與尋芳客見面時假裝為「馬伕」。社群媒體專家近澤負責佛洛伊和眾多追求者的對話。莫納斯則負責佛洛伊傳遞給這些男人的照片。一旦掌握足夠證據，刑警會破門而入，並將罪證交給聯邦調查局。

令人吃驚的是，被逮捕的2名男性還是公立學校的聘員，不免讓人擔心校園染黃對孩子的威脅。

鮑爾強調，網路性虐待與性剝削可能悄悄地發生。未成年人可能一個人獨處閨中，2000里外卻有人透過線上通話進行性剝削。父母應更關心孩子日常生活起居，以防止網路對兒童產生性虐待與剝削。