日本東京證券交易所今天宣布，規劃2024年下半年起將交易時間延長30分鐘，收盤時間將從每天下午3時延後到下午3時30分；這將是東京證交所睽違70年修改收盤時間。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，東京證交所目前交易時間為上午9時到下午3時，中間還有1小時的午休；東證今天宣布，規劃將收盤時間延後30分鐘到下午3時30分，預定2024年下半年起實施。

報導說，東證目前交易時間比國外主要證交所來的短，希望藉由延長交易時間，促進市場活絡。

此外，東證去年10月發生系統故障，導致全天暫停交易，延長交易時間將可在未來發生類似狀況時，恢復運作後能夠確保更多交易時間，降低對投資人的影響。

東證預定將在2024年下半年進行大規模系統更新，同時配合實施延長交易時間，這將會是1954年以來，東證時隔70年修改收盤時間。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1101027