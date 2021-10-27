受到新冠肺炎疫情影響以致醫院醫療量能降載，雲林縣衛生局統計，今年5月至9月民眾前往醫療院所就醫意願降低，癌症篩檢數量明顯下降。乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌僅篩檢7萬9610人次，相較去年同期篩檢數量減少約15％。

雲林縣衛生局統計，雲林縣去年（2020年）有1989人死於癌症，其中因「四大癌症」口腔癌、子宮頸癌、乳癌、大腸癌死亡者超過25％以上。

去年雲林縣接受四大癌症篩檢者有9萬4924人次，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，民眾前往醫療院所意願低，僅7萬9610人次，其中乳房X光檢查銳減24.24、口腔黏膜檢查減少22.33％、子宮頸抹片減少18.59％、糞便潛血檢查減少6.28％，整體而言降低約15％。

衛生局表示，近期疫情逐漸趨緩，醫療院所陸續恢復服務量能，配合中央疫情指揮中心相關防疫措施，鼓勵民眾積極接受癌症篩檢，如篩檢結果異常，請務必遵循醫囑做進一步的檢查，以確認診斷，並可以早期診斷，早期治療，達到治療效果。

衛生福利部國民健康署研究發現，每年篩檢可發現約6萬名癌前病變及癌症個案，子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41％乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查可降低35％大腸癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26％死亡風險。

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