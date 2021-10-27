迎戰年底公投，國民黨主席朱立倫本周六將在全代會宣誓啟動1218場公投街講，下周一反萊豬大型宣傳車將從中央黨部出發，一路開往台灣最南邊屏東，由祕書長黃健庭展開首場街講，另外，身兼國民黨副祕書長的台北市議員羅智強也將自10月30日起夜宿凱道49天決戰公投，朱立倫將在全代會結束後，到場給予支持。而針對蔡英文喊出「四個不同意」下令全黨力阻公投，朱立倫也回應了。

為宣傳公投力拼過關，國民黨啟動「1218場公投街講」、「夜宿凱道49天」、「立院相關委員會召開公聽會或專案報告」、「與公民團體舉辦的秋鬥合作」等四大戰線。

民進黨全力反對四大公投案，兼任黨主席的蔡英文總統喊出「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」 口號，國民黨主席朱立倫（見圖）27日主持國民黨中常會前喊出「四個不同意，台灣真沒力」反擊。(陳怡誠攝)

朱立倫指出，從本周六起，羅智強將展開連續49天在凱道夜宿決戰公投，當天全代會結束後，他將前往凱道向志工與發起公投的朋友加油打氣，下周一街頭宣講將正式起跑，當天上午從國民黨中央黨部出發，一路南下到屏東。

對於蔡英文總統喊出「四個不同意，台灣更有力且不會亂下去」，朱立倫下午受訪回敬蔡英文，稱「若是四個不同意，台灣真的很沒力，若公投結果是四個同意，大家都開心」。

朱立倫表示，年底四項公投攸關食安、民眾公民權、環境保護、能源安全等民眾關心的重要議題，痛批民進黨不該憑一黨之私、意識形態或個人算計，讓四項公投都不過關。

此外，根據台灣民意基金會昨天公布的最新民調，年底4大公投可望全數過關，但民眾黨的支持度首次超越國民黨，朱立倫對此回應，這份民調對國民黨是個警訊，也是他就任之初碰到的問題，而任何民調都是鞭策努力的力量，他也向台北市長柯文哲喊話，呼籲在野力量一起來為年底公投努力。