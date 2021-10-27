去年「廟口晚風」舞蹈夏令營在民雄騎虎王廟廟口前演出。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

看嘸舞蹈劇場「廟口晚風」舞蹈營今年將在朴子配天宮、中埔鎮安宮及民雄騎虎王廟舉行。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

看嘸舞蹈劇場舉辦「廟口晚風」舞蹈營今年邁入第4屆，營隊秉持人人都可以跳舞的核心，每年在嘉義縣廟埕連續4天帶民眾跳現代舞，並在第4個晚上一同演出，今年將在朴子配天宮、中埔鎮安宮及民雄騎虎王廟舉行。

嘉義縣表演藝術中心代理主任張世杰說，藝文教育扎根計畫以「舞蹈日常」為主題，在校園及社區推廣舞蹈教育，帶動嘉義藝文參與，而「廟口晚風」連結社區，讓舞蹈成為生活日常，也讓民眾體驗在廟口跳現代舞的新鮮。

今年舞蹈營共有3個梯次，分別是10月27到30日在朴子配天宮、11月3日到6日在中埔鎮安宮、11月10日到13日在民雄騎虎王廟，練習、演出看嘸舞蹈劇場《溫叨》現代舞手語歌。看嘸舞蹈劇場表示，劇場以「人」為本的創作展露對嘉義的土地關懷，落實藝術生活、生活藝術，提攜嘉義年輕舞者及藝術創作者，以文化平權為長遠目標。

表藝中心指出，看嘸舞蹈劇場來自嘉義縣，目前是中心駐館團隊，團員多數非科班，來自不同專才，憑各自專業與舞蹈激盪火花，團隊強調當代舞蹈創意，嘗試各式肢體技巧，更舉辦講座、駐館回饋計畫「舞蹈自由日」、「廟口晚風」等活動。