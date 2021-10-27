前副總統呂秀蓮今日接受《震傳媒》專訪，主持人黃光芹提到民進黨的創黨過程，蔣經國是否有介入。呂秀蓮質疑「民進黨的成立出乎意料地順利」，當初在蔣家孔二小姐建造的圓山飯店創黨，居然能安全過關，國民黨事前還不知道，這是有待進一步去查證的。

呂秀蓮透露，民進黨成立出乎大家意外的順利，我們這幾年一路走過來的人，對民進黨的創黨經過還是有所質疑，「而且質疑的不只是我而是有幾個」。

她說，民進黨成立地點在圓山飯店，有人說最危險的地方最安全，但這麼嚴肅，這麼敏感的問題卻選擇在那裡，而且竟然可以安全過關？蔣經國真的事前不知道？那個有待進一步去查證。

第二個就是民進黨成立的前提，是許信良在美國成立「台灣民主黨」轟動一時，當時說要遷黨回台，美國甘迺迪等四個參議員說要陪同，蔣經國最後壓力也是相當大，當時他健康已經很不好了，很著急要在台灣歷史上有位置，包括推動「崔苔菁」（台灣青年），她覺得相當程度其實是有妥協的，若真有什麼，也是合理的推測，但她沒有證據。

此外，她說，民進黨照說在討論黨名時，以當時的氛圍，就像「台灣民主黨」一樣，應該要有個「台灣」的字眼，但最後突然出現一個「民主進步黨」的名稱，這在當時也是很怪，現在是因為喊習慣不覺得，據說是當場有人堅持說，絕對不能用「台灣」兩個字。她懷疑是當時有人下令不得使用「台灣」兩字，所以才會變成民主進步黨。

此外，呂秀蓮透露，當初創黨時大家都非常小心，但國民黨卻沒有出手逮人，讓她懷疑創黨過程並非如此單純。

對於施明德指當年美麗島辯護律師「誰不是特務？」呂秀蓮解釋，雖然她沒說過除了尤清和她哥哥誰都不相信這種話，但相信施近來的談話也有所本。也希望能趁機揪出黨內的蟑螂。

她說，如果是單純情報人員，或是擔任該職務表現很好，獲得國民黨提拔升官，這就還算符合邏輯，但有第三類是奉派到反對陣營，在美麗島時代有一些人講話言論很偏激，隨時主張「衝啊衝啊」，這裡面如果他別有任務，卻因為很激烈的言行獲得反對陣營支持者重視，在反對陣營崛起得到很大的權利來領導國家「那不是很荒謬嗎？」

她說，民進黨執政若大家不滿意，擔任政府公職的人要負責任，很多人的跟她一樣都懷疑民進黨變質，可能就是因為其中有某幾個掌權的人身分有問題，但她沒有證據，只能放在心中，希望能藉此次釐清真相。