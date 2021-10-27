為因應國內長期照顧需求看增，長照基金於2017年6月設立，以遺產稅、贈與稅、菸稅、房地合一稅及菸捐等5項稅捐為主要財源，實施以來至今年9月底共計提撥1915億元，以菸稅占6成為大宗。按年觀察，則房地合一所得稅、遺贈稅對長照財源挹注逐漸明顯擴增，合計占比已由2018年19.0％上升至今年前9月58.8％。

財政部表示，2020年菸稅挹注長照基金近300億元創新高，8成來自國產菸；房地合一稅收隨適用案件增加而成長，2020年撥入136億元也創新高，以自然人繳納近8成居多，其中8成3又由適用稅率20％案件所貢獻。

遺產稅隨大額案件增多，撥入長照比率已超過1／4；贈與稅具機會稅性質，波動較大，撥入長照比率約在1成7。

2018到2020年間菸稅及房地合一稅各年實際撥入數均高出預算，贈與稅撥入金額皆低於預算數，遺產稅及菸捐各有1年未達標。

綜觀今年迄今實徵狀況，遺產稅及贈與稅受惠於鉅額稅款入帳，房地合一稅因有稅案件增多，均提前達成預算數，加以菸稅、菸捐達成率各已達9成、7成，今年5稅捐撥入長照基金總額已超出年度預算數。

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