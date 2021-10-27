43歲男星孫協志近年與小他10歲的女星夏宇童爆緋聞，雖然雙方都不認愛，只稱呼彼此是好朋友，不過孫協志和夏宇童仍不時在節目上大方同台或聊到對方，而孫協志主持的綜藝節目《明星許願池》，今（27日）則突然曬出孫協志穿新郎服的照片，並寫下：「願新人百年好合夫妻永結同心 可是...新娘是誰？」眼尖網友也揪出，新娘不是緋聞女友夏宇童，而是八點檔女星何蓓蓓。

照片中，孫協志身穿西裝、別著結婚名牌，身旁的新娘子則以抹胸白紗入鏡，手拿「百年好合」的扇子遮住半張臉，神秘地只露出眼睛，節目《明星許願池》還發文：「願新人百年好合夫妻永結同心 可是...新娘是誰？協志哥的嬌妻是誰呢？？？」文末還標記「#這雙迷人的眼睛 #小編已被電暈 #小編也要嫁協志哥」。

不過眼尖網友早發現新娘身分，直呼就是八點檔花旦何蓓蓓，紛紛留言：「超好猜何蓓蓓就是妳啦！」、「很好猜沒難度，是蓓蓓女神啊 期待蓓蓓的新娘造型，一定美翻！」、「看那對眼睛就知道～何蓓蓓」、「會電人的雙眼何蓓蓓」。

《明星許願池》臉書全文。（圖／取材自明星許願池臉書）

孫協志、夏宇童在2019年傳出秘戀1年，儘管兩人都沒認愛，只強調彼此是好朋友，不過孫協志和夏宇童則不時在節目上大方同台或聊到對方，孫協志更與夏宇童大方「放閃」磨鼻子，畫面更是散發滿滿粉紅泡泡。