民視女演員賴慧如，2016年和《我的老師叫小賀》導演高琮凱結婚，生下1女，因為聚少離多已經離婚，不過單身的她被拍到跟國標舞界知名已婚男老師劉家銘到北投泡溫泉，疑似介入別人婚姻成為第三者，對此，她澄清全是誤會一場，而她的前夫日前在IG寫下：「當很多事情拼湊起來，你會知道，其實你早已經發現了」，如今更讓人覺得話中有話。

根據《鏡週刊》報導，賴慧如與前夫高琮凱結婚4年後，坦言男方長期到大陸拍戲，聚少離多之下讓夫妻情淡，於去年要求離婚，殘酷事實讓高琮凱無法接受，認為拚命在大陸拍戲賺錢養家，竟換來如此下場，更一度想從大陸返台修復關係，賴慧如在恢復單身後，被拍到與大她5歲的已婚國標舞老師劉家銘，相約到北投溫泉區幽會，對此，賴慧表示同行的還有兩名朋友，會約去溫泉飯店是比較不會吵到鄰居，沒想到卻遭外界誤解。

高琮凱日前返台探望女兒時，在私人instagram發文寫下：「當很多事情拼湊起來，你會知道，其實你早已經發現了。只是你內心在抗拒這個事實，當越來越多人跟你說，以及時間不斷的流逝。你釋懷了，也不知不覺中接受了。而當初決定，現在看來是正確的，這40年也不是白活的」，雖然沒明指什麼事情，但也吐露出自己的內心話。

賴慧如和大16歲的導演前夫高琮凱離婚後，2人共同擁有4歲女兒監護權，至於被問及是否想復合？根據《自由時報》報導，她表示：「目前以工作為主，感情說不期待是騙人的，但期待越多，也怕失望越大」，因此對感情抱持著隨緣態度。