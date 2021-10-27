2021台中購物節推出合作優惠店家，為鼓勵消費振興庶民經濟，台中市建國公有零售市場等45處傳統市場，包括委外、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區、向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，民眾到傳統市場或夜市消費，向攤商拿取收據並現場掃描免用統一發票QR碼，即可獲得消費金額3倍累計優惠抽大獎。

經發局指出，2021台中購物節引起民眾熱烈迴響，自活動開跑至今已抽出超過1萬名幸運兒，帶起一波消費集點風潮。

今年延續提供民眾至優惠店家消費，於台中購物節APP登錄發票或收據，金額即以3倍計算，讓抽獎機會快速累計，消費愈多中獎機率愈高。

為鼓勵消費振興庶民經濟，台中市的建國公有零售市場等45處傳統市場(含委外)、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區以及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，讓平時買賣與夜市消費也能參與購物節抽獎，提振在地商機。

民眾到傳統市場或夜市消費，請認明張貼「台中購物節優惠店家」文宣攤商，購物即可主動索取免用統一發票收據，並使用台中購物節APP掃描攤商張貼的QR Code識別碼，登錄消費日期及金額後，即可獲得消費金額3倍累計優惠。

經發局指出，民眾須持印有台中購物節專用章、及蓋有攤商私章的免用統一發票收據，才可作為後續中獎的領獎依據，請民眾向攤商索取時，先確認攤商填寫消費金額是否正確及有無漏蓋相關印章，以免影響自身權益。

疫情嚴峻考驗下，經發局持續行銷市場與輔導攤位，針對公有市場及攤販集中區使用費紓困減免，藉此減輕攤商經濟壓力，並於後疫情時代，推出台中購物節活絡市場商機，邀請攤商加入優惠店家行列，吸引消費人潮回流，後續也將舉辦系列活動提升消費買氣。