距離12月18日舉辦的四大公投剩下不到2個月的時間，國、民兩黨全力動員，身兼民進黨主席的蔡英文總統27日主持民進黨中執會，並在會前針對年底四項公投案發表談話，她強調全黨要捍衛四大公投4個不同意，也說三接是可以減少空汙、均衡南北發電的重要建設，為了藻礁保育也提出再外推方案。對此珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，蔡政府總是在老生常談，至今蔡總統還是局外人。

潘忠政說，針對最新的民調4大公投都篤定會過關，蔡政府對此一定非常憂慮，而自己所關注的就是萊豬和藻礁公投兩大議題，因為這兩件事都凸顯蔡政府明顯違背程序正義，在這段公投期間持續發酵凸顯問題的本質，在搶救大潭藻礁的過程中，蔡英文走在違背自己承諾的方向，作為總統始終沒有發覺自己的問題出在哪裡，到了公投投票迫在眉梢，才用這種下鄉宣傳方式，不管民進黨怎麼做，在歷經刪Q罷免成功後，也相信民眾的公民思辨能力，相信藻礁公投的癥結點民眾會關注看清。

民進黨宣布重啟全國超過百場的「台灣更有力」說明會，首站30日將在桃園中央大學登場，將由蔡英文總統及行政院長蘇貞昌親自上陣，而藻礁公投總部就在桃園中壢區，宣戰意味濃厚。潘忠政則嘲諷，辦這麼多場公投說明會，如果讓更多人民知道公投背後的真相，反而適得其反得到反效果，民進黨最在意的就是藻礁公投，而相關論述都是在替政策護航，不斷在鞏固自己的基本盤。

潘忠政強調，面對民進黨接下來鋪天蓋地的活動及社群媒體宣傳，屆時會見招拆招，這部分因為不像民進黨有這麼多財力搞宣傳，會注重在空戰，而且全台各地都有藻礁志工，相信大家也會站上街頭捍衛，這樣公民運動的意義會更大。至於國民黨的夜宿凱道及全台行腳活動是否會合作？潘忠政說沒有這必要，因為藻礁公投不分黨派色彩，藻礁是粉紅色的，歡迎挺公投的人各自發揮。