隨著直播平台的興起，不少正妹網紅靠著臉蛋與好身材迅速竄紅，而在直播平台小有名氣的遊戲直播主「湘綾」，也是其中之一。湘綾擁有台泰混血的精緻五官與凹凸有致的豐滿身材，因經常在社群平台上與網友們討論遊戲、聊天互動，並在IG上曬出火辣穿搭大秀身材曲線，使IG追蹤人數不斷攀升，目前吸引超過36萬人追蹤。近日湘綾再度更新照片，曬出大尺度的穿搭照令網友大噴鼻血。

湘綾昨（27）日於IG上PO文表示「別再抱怨了～你只能抱我」，並附上一張大尺度的照片，只見她畫著精緻的妝容，身材的比基尼肩帶沒綁好滑落在胸前，她為了怕走光僅用雙手捧著雙峰，而豐滿的深溝北半球以及性感小蠻腰則一覽無遺，加上貼文中的土味情話，瞬間撩暈一票粉絲，紛紛留言「這樣合理嗎？」、「心動擁抱」、「這也太美」、「太辣好看」、「我已血流成河」、「這樣真的會讓人受不了」，吸引超過2.4萬人按讚。

湘綾不久前也曾曬出另一張福利照使網友們暴動，照片中只見湘綾穿著一件引人遐想的短版水手服與藍色百褶裙，接著將上衣撩起，秀出內搭的白色內衣，豐滿雙球呼之欲出，讓網友看了忍不住刷了整牌愛心，直呼「歐某，受不鳥了」、「真美」、「什麼時候要推出寫真集」、「這張很可以」、「這張已收藏」、「性感女神」。