由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(27)日搶先預告，遊戲將於11月3日改版，推出【大轉職活動】、【轉職特典活動】、【職業技能優化】、【登入獎勵】、限時副本【輝煌的戰場】，搭配此次免費大轉職活動，11種職業將同步進行技能優化，帶給玩家全新體驗，敬請期待！

《天堂M》大轉職活動＆職業優化同步登場！

《天堂M》將於11月3日改版推出【大轉職活動】Lv.70以上，登入即可領取「轉職票券」，可透過「轉職票券」免費兌換騎士、妖精、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士，共８種職業的轉職券。同步推出【轉職特典活動】為台版獨家活動，於10月27日至11月2日，累計六日達成每日指定條件任務，即可獲得「職業特典門票(活動)」，於活動結束後兌換「轉職追加費用硬幣」，可替代轉職時英雄級(含)以下的裝備或技能，進行一次轉換時所必需的消耗素材。

歡慶大轉職開跑，官方同步進行【職業技能優化】包含：王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、槍手、龍鬥士、暗黑騎士、神聖劍士、狂戰士、死神，共11種職業，將進行技能調整優化，大幅提升戰鬥力、轉職後戰鬥更盡興！

《天堂M》台版獨家活動轉職特典

11月3日至11月9日會依據玩家過往遊戲歷程發放眾多每日回饋【登入獎勵】，可依序取得：「殷海薩的祝福」、「名譽金幣」、「高級變身抽卡券(活動)」、「高級魔法娃娃抽卡券(活動)」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」、「高級變身抽卡包(活動)」，讓玩家獎勵拿好拿滿。限時副本【輝煌的戰場】即將開啟，每日將限時1小時，支付50000金幣即可入場，擊殺副本內怪物，有機會取得「史奈普戒指交換證書(活動)」、「倫提斯耳環交換證書(活動)」、「印章交換證書(活動)」等各式裝備及道具，以上活動詳情請依官方網站公告說明為準。