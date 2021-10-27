《美國新聞與世界報導》公布2022「全球大學排名」，台灣共有27所大學上榜，由中國醫藥大學、亞洲大學組成的「中亞聯大」雙雙上榜，其中，亞洲大學的腫瘤學、臨床醫學分別躍上第353、852名，整體成績排名為全球1506名、全台第17名。

亞洲大學指出，今年共有來自世界90個國家、1750所大學名列「全球大學排名」，在全球辦學績效具有相當參考指標。以台灣入榜的學校來說，中國醫藥大學名列第771名、全台第6、台灣私校第1，亞洲大學則名列台灣私立大學第6。

對於此結果，「中亞聯大」董事長蔡長海表示，兩校努力爭取各項國際排名，展現私人興學辦教育的企圖心，且辦學績效受到國際肯定，未來盼成為國際名校、培育全球性人才。

亞大校長蔡進發指出，亞大創校至今邁入20年，在創校第14年即登上泰晤士報世界大學排名，隨後更陸續獲上海交大、美國新聞與世界報導、英國QS等國際性評比肯定，此成果展現亞大辦學的努力、也是種榮耀。

蔡進發說，包括上海交大、美國新聞與世界等4大國際排行的評比，其採用指標內容各不相同，但在其中的論文發表數、論文引用率及國際聲望3大共通評比指標，亞大皆展現穩定績效，以今年躍進排行榜1000名內的腫瘤學、臨床醫學，都是突出表現。

蔡進發強調，因亞大有附屬醫院，包括醫健、護理、資電等學院分別與亞大醫院、中國醫藥大學附設醫院合作，師生全力推動AI智慧醫療的發展，不但使得2項學科入榜，也將其運用導入教學，讓學生實習、就業更方便。