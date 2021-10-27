芎林鄉公四公園將打造水霧自然全齡化遊戲場 ，由縣長楊文科（右二）等人熱鬧進行動土典禮。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科計畫3年投入2億元打造22座特色公園，芎林鄉將興建3座，其中打造水霧自然「全齡化遊戲場」的公四公園，27日熱鬧進行動土典禮，孝愛幼稚園小朋友換上卡哇伊萬聖節裝扮，送給楊文科手做的南瓜造型卡片，很期待明年6月芎林首座遊戲場公園的誕生！

楊文科表示，芎林公四公園在五座屋圳旁，風景十分優美，去年經過產發處進行村里社區座談會、兒童參與遊戲場工作坊、專家學者座談會等公民參與，打開與民眾對話機制，相信能打造出一座居民心目中自然與文化共融的夢想公園！

芎林鄉長黃正彪感謝縣長楊文科支持芎林的建設，目前也在五座屋圳南岸規畫500公尺步道，讓居民走步道環遊公園，提供整體更優質休憩空間。縣議員鄭昱芸肯定縣府團隊積極傾聽在地民眾意見，在芎林規畫3座特色公園。

總設計師李吳博澄介紹公四公園以水霧自然遊戲場為主題設計，園內將設置水霧設施，兼具調節遊戲場氣溫的功能，也象徵芎林飛鳳山、文林古道等淺山氤氳雲霧，讓人走入公園在視覺上有迷霧森林的感受。

公四公園面積4225平方公尺，將栽種喬木桂竹增加綠覆率，以分齡、分區設計遊戲動線，設置水霧自然遊戲區、學齡前創意沙坑區、共融親子遊戲區3大區域，共提供33種遊戲設施，可供140人同時使用，增進芎林鄉親全齡運動及親子遊戲，讓孩子在此充份打開五感體驗。

產發處表示，29日上午10時將在芎林村活動中心辦理施工前說明會，歡迎關心芎林鄉公園未來發展的鄉親踴躍參加。