指揮中心昨天下午和傍晚兩度臨時加開AZ與BNT的接種對象，一名網友抱怨說，今天早上9時半才收到簡訊通知符合疫苗預約資格，距離中午12時截止收單只剩2個多小時，而且很多人根本不知道自己有資格，結果就這樣錯過預約時間，搞不好下一輪還會被被懲罰「不能預約」。貼文曝光引發討論，不少網友表示自己的親友也都不知道可預約，這是偷偷開的嗎？臨時拉人補的疫苗政策爛透了。

一名網友今在PTT上發文抱怨說，指揮中心昨臨時宣布加開第二劑AZ施打對象，不知道加開的人在今天早上9點半才收到簡訊，距離預約截止時間只剩下2個半小時可以預約。

該網友表示，如果昨天沒有特別關注加開疫苗的消息，今早9點半收到簡訊後，如果沒有在短短的2個多小時內點開來看，可能就會因此錯過預約的時間，那這樣會不會被懲罰「下一輪不能預約」呢？該不會要等到第14輪以後才有機會預約吧。

另一名網友指出，他和老公昨晚都加班，今天早上又趕著出門開會，兩個人累得像狗一樣，根本沒有注意到加開的訊息，而通知符合資格的簡訊直到上午9點半才收到，老公發現以後，登入疫苗平台登記時又當機，根本沒機會啊！

不少網友看完忍不住開酸疫情政策，「這種千瘡百孔、臨時拉人補的疫苗政策真棒」、「家人也不知能預約 是偷偷開嗎？」、「臨時加開的，幫人預約結果上去早就額滿了，是開心酸的嗎？」

對此，指揮中心發言人莊人祥今天在記者會上解釋，已經完成預約程序的人，如果最後爽約沒有去打，那就無法預約下一輪的疫苗，必須要等第14輪。不過，如果只是符合第12輪的接種資格，但沒有上去預約的人，只要符合第13輪公布的接種對象就能預約。