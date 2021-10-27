臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

總統蔡英文在今（27）日民進黨中執會前表示，除對立委陳柏惟罷免案感到遺憾，也宣布將與基進黨共同討論，推出最好的人選，贏回台中；至於年底四項公投案，蔡喊話「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。消息一出引發熱議，大批網友痛批民進黨心中只有選舉，更有人痛批蔡只重視權勢與選舉，相當冷血。

蔡英文首先提到，為陳柏惟罷免案通過感到遺憾，並批國民黨近期發動的幾個罷免案，並非以從政表現為前提，而是出自於好惡，甚至把罷免當做政治操作的工具，這並不是好現象。蔡指出，既然有人要繼續推動罷免擾亂台灣，我們就要挺身而出阻止亂象，關於台中補選，會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把台中贏回來，請大家一起全力以赴。

針對四項公投案，蔡英文表示，用公投來深化民主是民進黨一直追求的價值，但現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家發展，我們一定要站出來。

蔡英文針對台中立委補選與四項公投案的談話，被外界視為「全面開戰」，引發大批網友不滿，迅速湧入PTT論壇與臉書相關新聞連結留言：「冷血，不關心百姓民生需求，只重視自身的權勢權力」、「做事好嗎 只想選舉」、「綠能你不能」、「選舉專業的總統出馬了」、「霸道暴力的塔綠班沒有下架，台灣永遠都不安寧」、「選舉才會醒來是不是？可悲」、「塔綠班滿腦子只有選舉」。