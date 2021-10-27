25歲女星賴慧如演過《多情城市》、《黃金歲月》等八點檔，去年和導演高琮凱離婚，恢復自由身，但她今（27日）遭爆和已婚國標舞老師劉家銘相約泡湯，正宮的身份被起底，是長相美豔、身材火辣的國標舞女神林嘉莉，傳她已警覺丈夫與賴慧如關係匪淺。

根據《鏡週刊》報導，和賴慧如一起泡湯的劉家銘，已有老婆林嘉莉，兩人育有5歲女兒，是國標舞界有名的夫妻檔，據悉林嘉莉很介意老公跟賴慧如走很近，曾嚴厲要求保持距離。

不過，劉家銘似乎沒把老婆的話放心上，近日和賴慧如一前一後進入北投溫泉會館，停留時間高達2個半小時，離開時還不斷張望有無可疑人物，讓外界好奇兩人的真正關係。對此賴慧如27日透過經紀公司表示，同行的還有另外兩名朋友，顧及孤男寡女一同進入溫泉旅館很奇怪，才會分頭進入，由於近期在排練演唱會舞蹈，因此接觸頻繁，沒想到抽空和朋友約吃飯、泡湯，就這樣被誤會了。

賴慧如參加選秀節目《明日之星》出道，因拍攝電視劇《我的老師叫小賀》與大16歲導演高琮凱擦出愛火，兩人2016年登記結婚，當時年僅20歲的賴慧如，隔年便產下1女升格當年輕媽媽，2018年補辦婚宴時，高琮凱笑虧老婆長相成熟，自己個性像小孩子，兩人剛好互補，沒有代溝，想不到婚姻僅維持4年便結束。