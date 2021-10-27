許多大園區居民抱怨，移工會從透天厝樓上拉電線至樓下，在1樓設置整排的投幣式充電站。（桃園市議員游吾和提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園移工人數為全台之冠，電動自行車因不需考照、不用掛牌，成為許多移工代步首選，但違規狀況百出，市議員游吾和指出，大園區有許多移工宿舍為透天厝，在1樓私設整排投幣式充電站，擔心用電過度易發生火警。勞動局說，會與消防、台電合作稽查，倘有安全性問題，會要求雇主跟房東改善。

市議員游吾和表示，許多移工都會騎乘電動自行車，他接獲許多大園區居民抱怨，移工會從透天厝樓上拉電線至樓下，在1樓設置整排的投幣式充電站，就他所知就有約10處，其中以大園區自立街最為嚴重，若每處都有10多台以上的電動自行車，電線外露、集體大量充電，險象環生。

「我們不知道什麼時候會發生意外！」游吾和呼籲市府要提前預防，有關單位要善盡監督、勸導及稽查的責任，不該將問題視而不見，讓周遭民眾憂心。他更提及，移工宿舍多為街邊透天厝，不受公寓大廈管理條例規範，就算中央修法也無法納管，要求市府介入管理。

勞動局外勞事務科科長陳秋媚表示，1年約接獲5、6件相關投訴案，她舉例，曾有住在4樓的移工為了要替電動自行車充電，將電線沿外牆垂至1樓，引起其他住戶不滿，進而引爆糾紛，遇此狀況會先請雇主及房東前來協調。

由於營業額不到8萬不需做商業登記，只要稅籍登記並向台電公司申請，對此台電桃園營運處回應，增設充電樁按規定需要提出增設用電申請，經審查認為沒有安全疑慮才會送電，但民眾從2樓拉電線至1樓已違反供電規定，勸導無效會限期改善，再不改善會直接斷電。

市議員鄭淑方也點出，電動自行車售價僅需重型機車4分之1，車輛數增長快速，據桃園市警局交通大隊統計，去年電動自行車違規取締1631件，今年1至4月已有1300多件，即便固定式測速照相桿拍到超速也無法可罰，建議制定檢舉獎金。交通局長劉慶豐說，無論是罰則還是檢舉獎金，都須待中央修法通過才能依法執行。