臺灣港務公司與達運精密工業公司合作推動人流管控及智慧顯示解決方案，並以高雄蓬萊旅運中心成為智慧移動顯示應用落地驗證示範場域。（柯宗緯翻攝）

2020年因疫情影響國際郵輪停航，但業者後續推出郵輪跳島及環島「類出國」體驗，未來疫情趨緩後，預期郵輪旅遊將以基隆港及高雄港為母港基地迎接爆發性成長。不過，近年因船舶大型化，單一航班旅客最高可達近6千人次，恐影響通關效率。對此，臺灣港務公司與達運精密工業公司合作推動人流管控及智慧顯示解決方案，並以高雄蓬萊旅運中心成為智慧移動顯示應用落地驗證示範場域。

該計畫由經濟部工業局指導「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持，資策會與國立中山大學產發中心共同推動，以國際郵輪港的需求出發，打造人流管控結合智慧顯示應用。

據國際郵輪協會(CLIA)統計，臺灣郵輪市場穩定成長，自2014年起已是亞洲第二大的郵輪客源市場，2019年我國整體郵輪旅客更達百萬人次。不過，近年因船舶大型化，單一航班旅客最高可達近6千人次，需在有限時間內完成報到、行李托運、安全檢查、證照查驗等通關作業，尖峰期間時常湧現大量人潮。

今由達運精密董事長蔡國新與英特盛董事長陳伯綸，親自示範「人流管控及智慧顯示解決方案」，達運精密開發數位應用軟體，並整合英特盛3D ToF人流偵測、元太科技電子紙及達擎LCD等技術能量，打造可一覽人流狀況並易更新維運的智慧顯示中控系統。

除可提供即時區域人流資訊，配合節能、移動式的室內／外電子紙，讓港口作業人員包含郵輪公司、旅行社及CIQS等單位都能第一時間掌握場站通關人流狀況，進而調整旅客報到等相關程序，同時優化通關效率並視人潮加強清潔及維安等支援服務。此外，新設置的84吋大型拼接電子紙和LCD螢幕，也提供旅客通關指引，及即時交通轉乘資訊等在地觀光服務。

經濟部工業局副組長呂正欽指出，智慧顯示應用落地驗證的推動，主要以場域需求與使用情境出發，連結智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)，促成面板業者、系統整合及應用服務商跨域合作，透過AIoT等資通訊軟硬整合，打造指標性智慧顯示方案，進而於在地建立落地驗證示範場域。

呂正欽表示，高雄港為臺灣第二大郵輪母港，周邊更有高雄捷運及輕軌串連指標建設與觀光景點，為極具潛力的智慧移動場域，期望透過應用場域驗證多樣化的潛力市場，帶動智慧顯示產業的未來發展。

臺灣港務公司執行副總經理暨高雄分公司總經理張國明表示，港務公司近年來積極推動智慧化港口，鼓勵新興科技於港埠多元應用，「Trans-SMART 2.0＋ 升級計畫」即是結合大數據、人工智慧、無人載具等科技應用，加速驅動作業安全、營運效率、服務品質、永續發展等四大核心升級。

港務公司秉持「創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作」理念，已公布「智慧港口創新科技試驗場域推動要點」，建構港口友善的試驗環境，歡迎國內外新創及科技業者於臺灣國際(內)商港進行技術的測試與驗證，藉此確認新興科技在港口應用發展的可行性，如此次與顯示科技業者的合作，相關服務將可擴展至臺灣郵輪港群。未來也期待結合產官學研之跨域合作，以智慧化推升軟實力，創造服務新價值。