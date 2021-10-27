教育部體育署為了提升國內體育運動賽事能見度與參與度，連續4年規劃「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，2021年最後兩個多月預定轉播30場、120個小時的各項企業聯賽、綜合行賽會、國內基層等賽事，讓因為新冠肺炎疫情無法進場為喜愛的選手加油的民眾，透過轉播不錯過任何精彩畫面。

「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」在2019年轉播了81場、324小時的30種單項運動賽事，累積觸及超過1700萬觀看人次，也得到許多基層賽事教練及選手正面回饋，今年體育署不但擴大轉播規模，更創建新的YouTube平台「動滋Sports」，並結合Facebook「動滋Sports」以及Instagram「sport_sa_taiwan」，之後還會推出專題報導，讓民眾看到選手除了運動場上的風光，還有場下苦練的幕後故事。

今年轉播計畫除了在緯來體育台、緯來育樂台及緯來綜合台3個電視頻道，也因應民眾收視習慣改變，於Ettoday運動雲的臉書粉專、體育署動滋Sports YouTube頻道共同播出，讓體育賽事轉播無邊界。

繼之前全國運動會精彩刺激的賽事，接下來轉播重點之一是將在10月30日登場的企業射箭聯賽冠軍賽，屆時將由例行賽排名第5的新竹市愛山林射箭隊對抗挑戰3連霸的寒舍集團射箭隊，兩隊代表選手27日也出席這場體育署運動賽事轉播記者會，除了感謝更多元的轉播讓更多民眾看到射箭運動，也會努力在冠軍賽展現訓練成果、朝最高榮耀邁進。