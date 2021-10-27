高雄城中城大火，燒出老舊建物都更等諸多問題。台南市安南區和順國宅住戶多達1800多戶，但因興建近40年，建物已十分老舊，不少住戶一再陳情希望早日重建，但至今仍毫無進展。市府都發局長莊德樑27日在市議會答詢指出，和順國宅要採自主更新或危樓重建都可行，但前提是要先成立管委會才行。

市議員王錦德在市政總質詢表示，位於安南區安中路兩側的和順國宅，於1982年興建完成，至今已經將近40年；鑑於安南區老舊建物中最頭痛的就是和順國宅，過去要都更失敗，如今管委會也沒有在運作，形同虛設。

王錦德指出，當地居民一直陳情希望能夠早日都更或重建，但因是早期建物，品質不是很好，也有安全上的顧慮，加上該國宅戶數太多，又分隔兩地，如果拆分讓規模小一點再成立管委會，如此將比較好管理，不知可行嗎？

莊德樑認為，和順國宅戶數較多，先前地方曾經提出都更或重建的訴求，但因管理組織一直無法成立，導致遲遲無法推進。就都更而言，可以分為2個方向，一是自主更新，一是危樓重建，這兩種方式和順國宅都可行，但先決條件就是要有管理組織，目前市府也成立都更輔導團隊，可先與社區的意見領袖溝通，如果可行再來進行。市府工務局長蘇金安也強調，和順國宅應該可以分棟成立管委會。