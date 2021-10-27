針對中國解放軍頻頻侵擾台灣，前副總統呂秀蓮今天表示，兩岸目前就是陷入準戰爭狀態，在北京舉辦冬季奧運以前還很安全。

呂秀蓮今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，現在台灣其實是陷入準戰爭狀態，每天打開電視，都會看到美中台三方在軍事角力，互相秀軍事力量，希望能試圖嚇阻戰爭，避免擦槍走火。

呂秀蓮說，她可以預告，在100天之內兩岸不會有問題，因為北京要舉辦冬季奧運，但無法保證辦完之後會發生什麼事，加上12月的四大公投朝野又要撕裂，美國總統拜登也有些問題。

至於蔡英文為何說中華民國72年，呂秀蓮表示，因為中國不只有2個，中華民國也有2個，第一個是1912年在南京建立的中華民國，1949年被毛澤東推翻，第二個是蔣介石到台灣之後，延伸成「中華民國到台灣」一直到「中華民國在台灣」，再到1996年全民共同選出首位民選總統李登輝，中華民國就是台灣，已經跟台灣結合在一起，所以蔡英文後來挾帶式提出「中華民國台灣」，大家也沒有反對。