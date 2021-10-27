針對國台辦稱台灣無權參加聯合國，國民黨主席朱立倫表示，中華民國是聯合國的創始國，曾擔任26年的常任理事國，呼籲中國大陸、蔡英文總統要重視此事實，中華民國當然有資格成為國際重要組織的成員。

美國務卿布林肯昨發聲明，表態支持台灣有意義參與聯合國等國際組織，國台辦發言人馬曉光今天表示，聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。

對此，國民黨主席朱立倫說，中華民國是聯合國的創始國，從民國34年10月24日到民國60年10月25日，整整26年都是聯合國的常任理事國，呼籲中國大陸、蔡英文總統都要重視此事實。

朱立倫強調，中華民國當然有資格成為國際重要組織的成員，也當然有權利參加WHO、ICAO等攸關民生議題或民眾關心的主題的國際組織。

另外，朱立倫也說，今天終於看到司法還前總統馬英九清白，對於民進黨濫訴、追殺感到非常遺憾，他認為，台灣民主需要大家共同維護，司法正義也需要各個防線，而民進黨利用民主、司法追殺對手，這非常不應該，馬英九從政以來清廉、自持受到大家肯定，希望民進黨不該再用任何司法手段，對付國民黨與國民黨的政治人物。