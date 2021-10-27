「印度神童」阿南德近日又有新預言，他表示，新冠疫情恐在12月再爆發更大範圍的傳染，尤其是疫苗高接種的國家，疫情可能會捲土重來；另外今年冬天到2022年的5月，可能會碰到大寒及大雨，並會在亞洲、歐洲等地區造成影響，要等到2022年下半年就能迎接好日子。

阿南德（Abhigya Anand）近日於個人YouTube頻道《Conscience》發布影片表示，受到木星逆行的關係，12月第二周開始，可能會看到更大的新冠疫情危機，病毒傳染範圍恐再擴大，其中以疫苗覆蓋率高的國家要小心，可能面臨高感染率，他點名英國、美國、新加坡及以色列等4國家，提醒防疫千萬不能鬆懈，否則疫情將捲土重來。

阿南德以新加坡為例子說明，新加坡過去曾因高接種率，成為全球新冠疫苗「完整接種」最高的國家，即便如此，新加坡的每日確診人數卻居高不下，單日新增近4千人染疫、18人死亡，確診數字不斷創新高，新加坡政府只好宣布現有防疫措施再延長至11月21日。

除此之外，阿南德說，除了新冠肺炎外，氣候變遷的危機仍舊存在，極端氣候將影響今年的冬天，甚至直到2022年5月，都會面臨大寒及大雨，且在整個亞洲和歐洲等多個地區造成影響。但阿南德也建議，大家要保持樂觀的心情，凡事往好的地方想，好事自然就會來，且2022年的下半年開始，日子就會愈過愈好。

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