觀望企業財報表現，美股隔夜呈現小漲，道瓊與標普500指數連2日站上收盤新高，激勵昨日重返萬七的台股士氣激昂出，惟權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)早盤走弱壓抑指數表現，金融、航運等傳產股普遍走弱，盤面上以IC設計、ABF載板、元宇宙、車用、網通族群扮領頭羊，電子股比重盤中升破7成，午盤後展開一波拉抬，台積電甩尾收平助拳，終場加權指數上漲40.21點為17074.55點，收復季線關卡，呈現連3紅走勢，成交值為2802.43億元；櫃買指數在中小型電子股點或下收高1.7%，表現強過集中市場。今日外資(不含外資自營商)買超24.6382億元，投信買超1.0268億元，自營商買超6.1591億元，三大法人買超31.82億元。

晶圓雙雄ADR隔夜雙漲，台積電(2330)震盪擺尾收平，聯電(2303)今法說前獲法人看好Q4業績續闖新猷，股價走揚3%扮撐盤要角；IC設計龍頭聯發科(2454)雖三度上修全年營收，股價表現卻無感，力保5日線關卡，反倒是其餘IC設計股虎虎生風，信驊(5274)、智原(3035)、迅杰(6243)、創惟(6104)、愛普*(6531)、昇佳電子(6732)強鎖漲停，力旺(3529)、立積(4968)、世芯-KY(3661)、亞信(3169)、創意(3443)等大漲逾半根停板。ABF載板三雄表現強強滾，欣興(3037)Q3獲利賺贏H1，財報超標獲3外資升目標價，今火速攻頂達171.5元新天價，激勵景碩(3189)、南電(8046)跟進強彈；電視面板報價拚下季落底，雙虎友達(2409)、群創(3481)擺脫利空干擾雙雙反彈。

車電概念股人氣高燒不退，精星(8183)、立凱-KY(5227)雙雙亮燈攻頂，美琪瑪(4721)、康普(4739)、聚和(6509)續催油門；砷化鎵族群跟上多頭步伐成盤面熱點，穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)聯袂大漲半根停板；網通股獲買盤點火士氣激昂，昇達科(3491)、仲琦(2419)、建漢(3062)、環天科(3499) 、芮特-KY(6514)、居易(6216)、合勤控(3704)掀漲停潮大紅燈籠高掛。航運股受累BDI連4黑，今日再成提款機，散裝航運新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)賣壓沉重，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)不敵風浪倒退嚕。金融股亦回檔修正，富邦金(2881)、國泰金(2882)、台新金(2887)、中信金(2891)盤下震盪。

美企財報普遍優於預期，點火美股攻勢，外資連3日買超台股累計達138.99億元，推助台股連續攻克萬七及季線大關。台股目前由電子股掌兵符，今日量縮攻上季線反壓，市場聚焦下午的聯電(2303)的法說會釋出的財報與展望，以及美股將公布微軟及Alphabet的財報數據。目前台股仍有量能不足之虞，欲持續上攻仍有困難；特別是正值美科技股財報揭露高峰，相關個股與台股高度連結，市場多持觀望態度，若整體交易量能無法放大，也影響買盤追價意願，攸關能否站穩季線的重要關鍵。展望本周台股區間，預期將於季線上下200點狹幅震盪。

分析師指出，美企財報普遍表現佳，激勵美股持續走揚，帶動台股市場情緒穩定重返「萬七」及季線大關，惟成交量未能有效放大，指數缺乏上檔空間，加上強勢族群輪動快速，操作難度升高。接下來台股重量級電子股法說會將密集登場，牽動第四季是否有旺季效應，美股本周將公布蘋果、微軟、谷歌、臉書、超微、德儀等的業績表現，亦成為台股漲勢能否延續的關鍵指標。考量通膨及縮減購債議題持續發酵，加以美股財報進入尾聲，須留意修正拉回風險，建議採取低接布局策略，以政策護盤的電子權值股、高殖利率概念股、電動車相關、壽險金控及五倍券內需概念股為主。