經濟捷報頻傳！經濟部最新統計出爐，臺中市110年第三季公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數及投資臺灣三大方案家數等八項指標全國第一，其中公司登記家數、商業登記家數，與商業登記實收資本額更已蟬聯六季。

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經濟發展局長張峯源說明，臺中市今年第三季五項公司、商業指標相較去年同期成長幅度，包括公司登記實收資本額1兆9960億元，相較去年同期1兆8651億元，成長率約7.02%，公司登記家數成長4568家，成長率約4.39%，商業登記家數成長4515家，家數成長均突破4500大關，商業登記資本額則成長高達9.34億元；新登記工廠家數方面，從去年至今年9月，全臺累計新登記工廠家數達1萬4039家，臺中3173家；特定工廠登記部分，截至今年10月22日止，累計受理案件達5114件，特定工廠登記及納管核准件數近3844件，以上指標均是六都第一亦是全國第一！

張局長說明，亮眼的經濟成績單源自投資榮景，百貨零售業看準商機，積極布局臺中，廣三崇光投入約200億元搶下烏日臺中高鐵站超級娛樂購物城，三井集團投入約150億元之Outlet Park二期、東區LaLaport即將陸續營運，漢神洲際購物中心將在10月29日動工，富旺國際投資的烏日複合性購物商場亦將在近期動工。另根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」中，臺中家數已達211家，全國佔比高達20.65%，投資金額約2336億元、預估創造逾1萬7千個就業機會，臺中經濟持續看好，前景樂觀。

經發局補充，盧市長上任即力推前店、後廠、自由港，台中國際會展中心、綠美圖等多項重大建設陸續拍板動工，協助產業研發厚植後廠實力，並輕稅減政，讓人民有感，相關政策已現成果，加上臺中嚴密防疫兼顧經濟，各項成績屢獲佳績，繼《天下雜誌》公布「2021年縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，臺中施政力歷來最佳成績、經濟力則為歷來第二高後，本次經濟指標再傳好消息，顯示臺中經濟政策，廣獲市民肯定。此外，市府搭配中央振興券政策，推出第三屆的臺中購物節，據統計，活動開跑迄今，發票登陸金額破36億元，APP下載量更是超過77萬次，可望為繁榮的經濟再次增添柴火。