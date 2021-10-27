針對年底四項公投案，藍綠已全面開戰，國民黨啟動四大戰線，民進黨則四箭齊發；總統蔡英文今親上陣宣示「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。國民黨主席朱立倫則回嗆，「四個不同意，台灣真的很沒力；四個同意，大家都開心」。

蔡英文今（27）日於民進黨中執會前發表談話，並針對四公投案一一說明民進黨立場，痛批國民黨從不關心環保、也不在乎減煤，卻用藉口阻礙能源轉型，製造能源轉型缺口，且阻擋台灣走向國際，甚至想故技重施，恢復公投綁大選，製造選務混亂。蔡英文也要求所有黨公職，全力阻止有人濫用公投，阻礙台灣能源轉型、走向國際、民主升化；阻止公投變成惡鬥，讓改革持續推動，讓國家繼續前進。

對於蔡英文喊出「四個不同意，台灣更有力、台灣不會亂下去」，朱立倫今下午受訪時回敬蔡英文，稱「若是四個不同意，台灣真的很沒力；若公投結果是四個同意，大家都開心」。朱立倫也稱，年底四項公投攸關食安、民眾公民權、環境保護、能源安全等民眾關心的重要議題，痛批民進黨不該憑一黨之私、意識形態或個人算計，讓四項公投都不過關。

為宣傳公投力拼過關，國民黨啟動「1218場公投街講」、「夜宿凱道49天」、「立院相關委員會召開公聽會或專案報告」、「與公民團體舉辦的秋鬥合作」等四大戰線。民進黨則四箭齊發，以「基層面對面，台灣更有力」、「擴大社會力，台灣更有力」、「錯假不要信，台灣更有力」、「線上加線下，台灣更有力」等四面向迎戰。