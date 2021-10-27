隨著疫情逐漸趨緩，政府推出振興五倍券，為協助在地小攤商爭取這一波商機，經濟部中部辦公室針對傳統市場及夜市使用行動支付的攤商補助每攤1800元，另外也對於市集自治會和管委會給予2000～1萬元不等的補助，鼓勵推廣行動支付，目前已經開放受理申請。

傳統市場民眾習慣現金交易，但濕濕髒髒的紙鈔容易潛藏細菌病毒，因應COVID-19疫情許多消費者已經逐漸減少現金交易降低接觸風險，加上這次振興五倍券推廣使用數位支付，傳統市場順勢導入行動支付交易，正是適當時機。

經濟部中部辦公室主任表示郭坤明，防疫期間大家已經習慣實聯制掃碼動作，藉此推廣在市場、夜市使用掃碼行動支付，希望轉換交易的習慣，讓接觸性染疫風險降低。

考量今年五至七月間的疫情影響，嚴重衝擊攤商的生計，而一般小攤商對行動支付可能增加的成本頗有疑慮，經濟部特別規劃補助方案，只要攤商加入可配合振興五倍券平台上的行動支付，在本（110）年12月底前透過自治會或管委會造冊請領者，即撥給每攤1800元補助金（明年1月以後補助每攤900元）；自治會或管委會則另有協助推廣補助金2000元至10000元。這些補助方案已經上路，許多市場和夜市也陸續申請中，請符合資格的市集及攤商盡速提出申請！