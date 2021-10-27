為與關心氣候變遷議題之下一世代互相交流分享，台電舉辦「2021青年氣候對話」，以對話形式展開議題分享，深入了解青年對於電力業在氣候變遷上的期待與建議，使行動力高與擴散力強的青年，對節能減碳及抑制暖化作為之現況與未來趨勢能表達意見與看法，成為台電創新轉型的動力，共同為環境永續盡一份心力。

台電舉辦「2021青年氣候對話」，會中由台電總經理鍾炳利、行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、台灣綜合研究院李堅明副院長及安侯永續發展顧問股份有限公司黃正忠董事總經理，針對氣候變遷議題，與關心氣候議題的青年代表，包含行政院青年諮詢委員會陳昱築副召集人、本住新創團隊黃一展執行長及台大氣候行動社林軒佑發言人，以論壇方式，針對智慧電網應用、新創團隊跨域合作推廣能源教育進行深度對話。

為拉近與青年學子的距離，台電也於本次活動，與有數十萬人追蹤的網路社群「TAIWAN BAR臺灣吧」合作，首映一部台電面對氣候變遷所做努力的短動畫，邀請主人公「黑啤」與在場來賓一同發現減碳與未來家園之間的緊密關係。

青年代表黃一展以能源新創公司角度，針對台電積極推動智慧電網提出看法。台電表示，智慧電網1.0著重智慧電表布建等基礎建設，目前台電已進入智慧電網2.0，以解決問題為導向的實務運作模式，積極強化電網韌性、提升供電品質及電力系統運轉效率。黃一展也指出，台灣家戶用電可觀，預期未來智慧電表裝設會是指數型成長，可結合家戶再生能源租賃方案，為新創公司帶來新機會，也能讓民眾更效率用電，減少電力產生的碳排放。

台電分享，近年來台電積極與青年進行跨界合作。甫獲《遠見》CSR大獎「亞洲企業社會責任獎」肯定的電幻1號所，除了建置沉浸式互動體驗傳遞綠能知識，也與青年合作舉辦多場Powerlab工作坊，包含曾與以「魚能發電」研究獲國際科展肯定的青年陳懷樸辦理講座、與以「舞蹈發電」的盧子涵合作藝術舞蹈發電等。台電也自2016年起舉辦「台電黑客松」，邀請民眾運用開放資料數據發揮創意，擴大資料應用及效益。青年代表陳昱築表示，很開心看到台電藉由與不同領域青年相互激盪，翻轉玩出電業多元面貌，成功讓民眾主動關心能源與永續議題。

另一青年代表林軒佑也針對現有課綱，期盼台電成為能源議題大家長，提供教育現場能源與電力供需基礎知識。台電指出，台電目前正推廣能源教育，使更多學子積極參與氣候行動議題，台電每年針對再生能源、電力實驗設計與應用等議題舉辦中小學教師研習會。同時，為將氣候議題與環境教育向下扎根，開發「永續居家」、「臺灣能源地圖」、「能源撲克」三組教案教具，讓國小至高中的學生，透過實作及遊戲輕鬆學習能源知識。

今年，台電以《電˙循環共生》打造環境月一系列活動，除了青年氣候對話，台電也打造循環經濟特展，運用退役材料打造居家產品、舉辦《乘風展綠高峰論壇》等，凝聚各產業對再生能源議題共識，藉此向社會大眾傳遞台電努力成為全方位綠色企業的決心。