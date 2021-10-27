經濟部和文化部再度聯手，於10月30日上演全臺首部5G科技虛實展演劇作《神不在的小鎮》，該劇是由國家兩廳院與資策會跨界合作打造的新型態大型製作，全劇提供虛實整合及沉浸式劇場的展演模式，預計可吸引上萬名觀眾在線上共同體驗多視角、多平台、自選故事結局的多元感官體驗饗宴，開啟表演藝術新境界。

為此，經濟部與文化部、兩廳院於27日舉辦「國家兩廳院秋天藝術節暨《神不在的小鎮》演出前記者會」，包括文化部長李永得、經濟部次長林全能、行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、中華電信公司企客分公司副總工程師陳明崇、國家兩廳院藝術總監劉怡汝及資策會副執行長蕭博仁等貴賓與會。

經濟部次長林全能表示今年與文化部合作打造《神不在的小鎮》劇作，所使用的5G專網應用具備三大特色：

1.這次的5G商用國產化專網，依據場館需求，擴大廳院專網覆蓋範圍，包含藝文廣場及實驗劇場等，總面積超過1.5公頃，是亞洲最大的5G文化展演專網系統，可供萬人上線體驗。

2.《神不在的小鎮》是運用5G通訊技術與臺灣原創劇作，共同發展4K多視角攝影、即時異地共演、虛實整合技術，以及5G線上線下觀演體驗的新服務，成功推動跨文化科技產業合作，創造新科技展演服務模式。

3.經濟部集結國內外超過10家商用網通業者（中華電信、友訊、譁裕、啟碁、廣達、可億隆、互動國際、研華、亞力、資策會），與兩廳院及策展者一起合作，讓國產5G專網整合方案能實際在大型的商用演出中淬鍊，是國內首度大型電信等級5G專網應用，更能完備國產5G供應鏈。

文化部長李永得於致詞時表示，文化是促進國家進步的關鍵動力，而數位科技對於現代社會運作同樣產生了多方面影響，如何善用5G科技帶動文化發展，仍有諸多挑戰需面對。兩廳院近年積極帶動文化場館數位轉型，此次確實為最佳時機，藉由跨領域整合將科技運用於創作、營運與觀眾服務各層面，期待能帶動臺灣文化的環節發展，為整體文化產業劃下一個新時代的里程碑。

《神不在的小鎮》，演出全長九十分鐘，是結合異地共演、網路線上直播、電玩虛擬實境及沉浸式劇場等跨界元素的展演活動。故事描述發生在名為「中正市」的小鎮，從網路霸凌事件出發，關照社群世代的現象，探討網路和真實世界的真假。演出當天兩廳院的藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身成一夜限定的「中正市」，非典型的舞台設計，以燈光線條勾勒建築空間，透過超現實色塊營造虛實交錯的迷幻氛圍，運用5G高速度、低延遲特性，串聯現實(藝文廣場)與虛幻(實驗劇場)的不同世界。5G是這次驅動創新應用服務的關鍵元素，建置完成的兩廳院實驗劇場宛如5G攝影棚，將以4K多視角攝影機拍攝演出畫面並透過5G將影像即時傳送至藝文廣場與表演者及觀眾互動，達成即時性異地共演，是一場精采呈現表演藝術、科技媒介與網路媒體完美結合之饗宴。

負責執行本案的資策會數位所林玉凡所長表示，此次的合作由資策會結合中華電信等國內10家法人與網通企業，打造亞太最大電信等級5G展演型專網，以5G網路技術整合展演應用，建立藝術科技創新應用與服務模式。現階段，整體國產自主專網服務比率已達50%，包括手機晶片、小基站（small cell）、網路終端等end to end的5G通訊設備及服務，皆能國產化。

在行政院科技會報支持下，經濟部與文化部首度成功整合內容創發團隊與網通業者進行跨域生態系合作，順利完成5G科技與文化創意之虛實展演首部劇作。未來經濟部將持續鏈結法人及國內網通大廠的力量，合力打造國產化5G展演應用系統，不僅讓文化展演不中斷，也將持續規劃以5G通訊技術為主軸的應用服務場域合作平台，建立新興產業生態鏈，以服務與應用輸出國際，創新商業模式。