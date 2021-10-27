國巨公司今日公布2021年第三季度自結財務報告及營運成果，單季合併營收293.89億元，較上一季增加 6.1％，第三季歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為68.14 億元，季增7.6％，EPS達13.85元，優於市場預期，累計前三季EPS達36.79元。

2021 年前三季度合併營收808.49億元，較去年同期增加77.9 ％，歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為181.50億元，較去年同期增加95.7％，總計每股稅後盈餘36.79 元。

第三季度的合併營業收入為公司單季營收的次高紀錄，營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股稅後盈餘皆為三年來的新高，主要是公司的產品組合持續優化、高端市場及高階應用穩定成長所致。

展望第四季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，國巨公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。