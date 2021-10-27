振興醫院去年10月底發生護士涉教唆黑道恐嚇核子醫學科林姓醫師，吐檳榔汁在白袍上，檢警追查，涉案男子陳維毅是天道盟太陽會大哥，與另外4名黑衣人，因不滿施打流感疫苗，持手機拍攝醫師執業執照，嗆「我有你照片，知道怎麼找你」，被控違反醫療法中的恐嚇罪，檢察官根據檳榔汁DNA鑑定結果，起訴陳維毅1人。

陳姓護理師被控教唆黑衣人到場，她辯稱，黑衣人是朋友公司的員工，去年10月30日中午，到振興醫院第一醫療大樓地下2樓來找她，希望能施打流感疫苗，但前一天因為超過時間，沒有打到，第二天施打自費疫苗，因劑量用盡又沒打到，但護理師辯稱，沒看到黑衣人，也不知道劉等5人為何會走在一起。

27歲有多項暴力犯罪前科陳維毅，夥同另外4人到醫院，先對著執照拍照，並對醫師恫嚇「我已經有你的照片，我知道怎麼找你」、「我只來一次，不要讓我來第2次」，還動手拉下醫師的口罩，將口中的檳榔渣，吐在醫師的白袍上，染紅白袍。

醫師隨即將白袍送驗，從上面採得陳的DNA，經送驗確定陳維毅身分，檢察官認定陳涉犯恐嚇醫事人員，妨害其執行醫療業務者，但護理師、黑衣人均稱不認識彼此，到醫院打疫苗，卻不知道打何種疫苗，檢察官則以單一指述，犯罪嫌疑不足予以不起訴，而陳男DNA比對確認，難逃法律制裁。