新竹一名男子阿翔（化名），在網上結識一名人妻小君（化名），2人後來發展出不倫戀，但小君後來想回到丈夫身邊，便對阿翔提出分手，豈料阿翔為了逼迫小君回心轉意，竟然將2人交往時拍攝的床戰性愛片與小君的裸照，傳給小君的丈夫威脅離婚，並嗆聲說，如果不答應就離婚，就讓你當「新竹第一大龜公」，此案鬧上法院後，新竹地院認定阿翔犯多罪，判決拘役70日，得易科罰金。

據了解，阿翔與已婚的小君，2019年在網路遊戲認識，進而發展出地下情，交往1年多期間，2人戰遍苗栗、彰化、嘉義等地摩鐵，床戰時阿翔還偷偷錄下2人的愛愛影片與呻吟聲。2020年9月，阿翔不滿被小君求分手，就將不雅照與性愛片，傳給小君的老公威脅離婚。

阿翔傳性愛片後對小君的丈夫嗆聲說：「如果你不離婚，我就讓你當新竹的第一大龜公」，小君夫妻心生畏懼，趕緊報警處理。新竹地院審理時，阿翔坦承與小君交往時偷拍性愛片，還將影片傳給小君丈夫威脅離婚，法官審結後，依竊錄非公開活動、竊錄身體隱私部位、恐嚇危害安全等罪，判處應執行拘役70日，得易科罰金7萬元，全案仍可上訴。