台北地方法院今宣判馬英九前總統賤賣三中案無罪，民進黨發言人顏若芳表示，目前司法程序為一審判決，尊重台北地檢署提起上訴的權力，民進黨也認為三中案疑點未明，國民黨內部也有各種質疑，有必要讓社會大眾瞭解真相。

顏若芳表示，朱立倫岳父高育仁、馬英九父親的法律顧問王可富都曾對賤賣黨產提出質疑，國民黨和馬英九卻都不約而同的牽拖民進黨，更凸顯其心虛，企圖轉移焦點！但這不能改變國民黨賤賣黨產的事實。

顏若芳指出，三中案一審判決出爐，但從檢察官偵辦案件過程中可以發現，不只社會對三中案有疑慮，連國民黨內也有提出許多質疑。先不論過去各種「黨庫通國庫」的狀況，朱立倫主席的岳父高育仁曾就賤賣三中一案抱怨「交易過程有鬼」，賤賣黨產，並且寫信給馬英九抱怨交易不公，也曾有媒體披露相關錄音。

她強調，馬英九父親馬鶴凌生前的法律顧問、資深國民黨員王可富，也曾赴台北地檢署按鈴告發，指控馬英九等13名國民黨高層涉嫌背信及侵占黨產2000億元。

顏若芳表示，上述情節都是國民黨內部對時任黨主席的馬英九所提之質疑，馬英九是當時的黨主席，對黨營事業有實質影響力，又被自己人踢爆，現在卻要來牽拖民進黨，「難道是民進黨叫你賤賣黨產的嗎？」為釐清社會大眾的疑慮，也呼籲朱主席、馬英九應勇於面對社會各界質疑。