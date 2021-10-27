台中市2020年公告地價平均調降20.06％，引發監察院促改善議題，市府表示，2016年公告地價漲幅過大造成稅賦負擔重，適時降低持有稅工商百業都受惠，活絡產業，讓外地人願意在台中置產，增加土地增值稅及契稅，無礙於總稅收達成，去年地方稅總稅收高達近478億元，還創歷史新高，帶動整體發展。

減輕持有成本，讓商場、工廠願意進駐台中，帶來商品、服務及就業機會，活絡地方產業，也讓外地人願意在台中置產，進而增加土地增值稅及契稅稅收，無礙於總稅收的達成，台中市2020年地方稅總稅收高達近478億元，創歷史新高，帶動台中整體發展。

市府指出，去年地價稅調降「輕稅簡政」 超過9成市民降稅受惠，以去年公告地價平均下跌20.06％估算，有9成納稅人，大約85萬戶應納地價稅降低，一般用地平均減少約2560元，調降幅度約21％；自用住宅用地平均減少約168元，調降幅度約17％。

市府強調，市長盧秀燕上任後積極推動的「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果，2020年公告地價調降後，檢視地價稅各課稅級距納稅戶及其應納稅額比例，與2016年及2018年公告地價調整後相當。

「2020年公告地價調降是在財政紀律下，參考內政部訂頒調整原則」，市府強調，廣納彙整市民及各方人士意見後，將查估成果及民眾的心聲一併陳報給台中市地價及標準地價評議委員會審議，交由公正專業的委員做出最終的決定，整個過程嚴謹且公開透明。

市府表示，公告地價調整應屬地方自治範疇，2016年公告地價全國調漲30.54％，但澎湖縣下跌0.22％，調整方向與全國不一致；2018年公告地價全國調降公告地價3.63％，新竹縣上漲25.63％，漲幅全國第一，調整方向與全國不一致，宜蘭縣下跌42.41％，跌幅全國第一；2020年公告地價全國平均調降0.66％，連江縣調漲5.46％，調整方向與全國不一致。

市府強調，公告地價的調整雖與地方財政相關，但並非單一影響條件，擬定調整內容時仍須依當時時空背景之社會經濟條件及人民稅賦負擔能力綜合考量以求客觀。

公告地價有其政策目的，作為課徵地價稅的依據，與市價有所差別，今年受疫情影響，各行各業都很辛苦，此次公告地價調整，市府充分傾聽民意，也因2016年公告地價漲幅過大造成民眾稅賦負擔重，適時降低持有稅可讓工商百業都受惠。