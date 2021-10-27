從10月12日起，連續4周民眾關心的各部會加碼振興券抽籤號碼公布，本周已經是第3周，尚未中獎的「邊緣人」莫不期待這次的幸運兒會是自己，教育部體育署推出的動滋券，明天（28日）上午邀請田徑跨欄好手陳奎儒擔任抽籤嘉賓，抽出本周中籤的號碼。

今年的動滋券有將近1100萬人登記抽籤，共有4周、每周抽出約50萬中籤民眾，每人可獲得面額500元的動滋券，可用來觀賞體育賽事，或是購買運動課程，幫助因為新冠疫情影響收入的相關業者紓困。

體育署首周抽籤請來東京奧運體操銀牌好手李智凱抽出幸運號碼，分別是97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985，第2周抽籤則由跆拳道好手劉威廷抽出91、11、O4、18、57、498、756，中籤民眾最快當天下午就會收到中獎通知，再依照規定時間上動滋網領取，11月1日起開始抵用。

第3周體育署請來陳奎儒共同抽出第3波幸運號碼，現場也邀請業者共襄盛舉並提出加碼措施，共同振興運動產業，全程邀請律師見證，並於運動產業媒體資訊youtube平台網路直播。