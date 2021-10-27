疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前稱不知道「大陸」是哪個國家，引發熱議，遭大陸國台辦發言人馬曉光嗆「我要問問他祖先為何？流淌的是誰的血？」陳宗彥今透過臉書回應，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，他以身為台灣人為榮。

陳宗彥於19日疫情指揮中心例行記者會，面對媒體提問，民眾拿大陸接種證明換發小黃卡問題時，陳宗彥反問，「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家！」馬曉光今回嗆，對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論。這無非是他為了乞求一官半職而演的一場鬧劇罷了。」

陳宗彥今下午透過臉書表示，身上的血液來自父母親，謝謝父母讓我擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，而我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。

陳宗彥說，這塊土地上流淌的許多先輩的鮮血與青春，他們為了自由民主、公平正義的不屈與勇敢，就是台灣的印記，面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖，但他願意為了它，不斷努力、持續打拚，不是因為血統，而是因為認同。

陳宗彥在文末反嗆，「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」