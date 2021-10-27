東部海岸山脈52年來不曾有台灣黑熊出沒紀錄，花蓮富里鄉山區稻田傳黑熊現蹤跡啃食稻米，這很可能是近半世紀來，在海岸山脈發現熊蹤的新紀錄。林務局花蓮林管處今一早啟動勘查，為確認就是台灣黑熊身影，已在現場架設紅外線攝影機，希望能捕捉到更多有力證據，也提醒當地居民留意，避免引發衝突。

花蓮富里鄉永豐村山一處有機米稻米區，根據地主陳姓農民表示，昨傍晚開車巡田，發現田裡有「黑色毛茸茸」大型動物在啃食稻穗，且周邊稻田有踏過倒伏跡象，即持手機拍下這一幕，陳姓農民說，家族數在永豐山區梯田栽種耕作有60多年，「我們第一次在當地見到黑熊出現」。

富里鄉山區稻田傳黑熊現蹤跡啃食稻米，林務局花蓮林管處今早在現場架設紅外線攝影機，盼能捕捉到更多有力證據。（林管處提供／王志偉花蓮傳真）

富里鄉公所農業觀光課長邱玉瑋說，接獲農民通報後，鄉公所已第一時間聯繫林務局前來了解，針對一級保育類台灣黑熊闖入農田可能造成的農損，鄉公所將協請林務局啟動生態補償機制，鼓勵地主與黑熊和平共存，不過仍待確認是否為台灣黑熊。

富里鄉永豐村山這處有機米稻米區傳黑熊出沒，稻田也有大型動物踏過倒伏跡象。（林管處提供／王志偉花蓮傳真）

林務局花蓮林區管理處長黃群策表示，今啟動勘查，現場發現疑有大型山豬痕跡，雖然沒有明確熊抓痕與排遺，但仍緊急加紅外線裝監視器，希望進一步捕捉關鍵證據，也與專家一起比對確認畫面中是否為台灣黑熊。

林管處同時與當地公所向農民宣導，發給防熊鈴鐺、防熊噴霧等自我防護措施，提醒山區住戶、工寮也應注意將飼料、廚餘等物收好，以免吸引熊靠近民宅。

過去學界研究，台灣黑熊分佈在中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈廣大的山林之間，北起插天山自然保留區、南界大武山自然保留區的北邊，只有海岸山脈鮮少出現台灣黑熊。

當地耆老回憶，上一次可信的紀錄是1969年，當時有7個卓溪鄉的獵人前往海岸山脈成廣澳山區打獵，捕獲1頭碩大的台灣黑熊，7人扛熊回卓溪，半途經過富里鄉竹田村一家照相館照合影留念！而富里鄉最早發展有機稻作的永豐村，因為生態好、人為干擾少，最近幾年確實傳出有黑熊出沒消息，但未被證實。

富里鄉農會總幹事張素華說，富里鄉農會推廣里山農業，力推淺山生態系與在地農業活動間的友善關係，研判因出沒稻田被海岸山脈環抱，附近有許多隱密草叢及廢耕地可以掩護，加上山上缺乏食物來源的種種因素，可能因此讓黑熊現身飽餐一頓，「大讚這頭熊挑上有機米、相當懂吃」。

所以農會成員也決定將陳姓農民種植的這批二期水稻有機米給全包，並特意不進行收割，將稻子留在田中給黑熊享用，希望為台灣生態保育盡一份心。