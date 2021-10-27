虛擬貨幣近期成為熱門投資標的，有男大生網友分享自己在幣圈的投資經驗，僅花一年時間就用16萬本金賺到1000萬，現在光靠利息每月就能進帳高達6萬，不過因為資產在短時間內翻倍，讓原Po對生活感到有點迷茫，文章一出引起網友們熱烈討論，不少人感到羨慕，但也有人呼籲保守看待投資虛擬貨幣。

該名網友在Dcard論壇上以「在幣圈用一年從16萬多賺到1000萬」為題發文，透露自己在去年10月以6000美元（約新台幣16.8萬）本金進場投資虛擬貨幣，曾在馬斯克頻頻發推特吹捧比特幣時，開5倍槓桿將資金直接翻倍，也曾把握幣安（虛擬貨幣交易所）上市消息不斷時搶進。

儘管原Po在過程中曾遇到虛擬貨幣回測，並在3月跌跤一周賠掉百萬，但5月中虛擬貨幣崩跌後，他又開始進場抄底，累積到今年10月，總資產已經突破1000萬。

不過原Po透露，自己對於虛擬貨幣的投資越來越保守，目前有70%的比重放在美元穩定幣生息，另外15%是投資部位（以太幣與FTT幣為主），其餘10%左右則用來投資NFT（非同質代幣），但他也強調自己對NFT已經沒有前幾個月那麼熱衷了，不是很推薦。

此外，他也分享5項投資策略，包括不會賺大錢後，讓日常花費傷到投資部位；持續關注幣圈的消息，持續關注總最新的風潮，當然要做好功課；不輕易看輕何一種幣種，像是很多人笑動物幣，但能賺肯定有他獨到之處；大多時間都是長期持有（聽說買著幣不動的人可以贏95％的人），除了100萬血的教訓後空倉了一段時間；資金翻倍後還是做好分散風險等。

即使年紀輕輕已賺進千萬，但原Po透露現在對未來感到有點迷茫，「迷茫可能五成（被認為是）炫耀，但五成是真的會多很多的思考，想著我們這輩的人，大多沒有跟上這波的資產膨脹（都被長輩們賺去），這樣乖乖上班真的能過上想過的生活嗎？希望大家都能開始對投資有興趣。」

文章一出引起網友們熱烈回應，不少人直說羨慕，「太強了吧，怎麼滾出來的」、「想了解如何做到的」、「好奇細節，能做到這樣，真的會對未來迷茫」、「如果不用為錢煩惱，那就去做自己喜歡的事，然後希望在這途中也能幫助一些弱勢族群」、「超強，不用迷茫，繼續做能讓自己有動力的事。」

不過也有人提醒，投資有賺有賠，每個人都應該要量力而為，「我朋友兩天賺500美元，過幾天賺的+本金賠掉1000美元，他就不敢玩了」、「我從6萬玩到變0」、「既然有人拿16萬就賺到1000萬，那誰賠呢？用點腦想想就懂了」、「上一個跟我這樣說的，他正在跑路。」