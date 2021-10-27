台大校長管中閔因為考量到年齡問題決定不續任，引發關注。教育部人事處長王崇斌今天表示，公教人員都有65歲屆齡退休的規定，但公立學校的教授或校若有特殊需要可以延退，但最長只能到70歲。

管中閔是1956年8月15日出生，今年已65歲，他2023年1月7日第一任4年期滿時，已超過66歲。如果他要續任，那第二任的4年任期將是2023年1月8日到2027年1月7日，屆時他任期未滿就會達70歲，將被迫中途離開校長職務。

依《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》制訂的「公立專科以上學校校長教授副教授延長服務辦法」規定，專科以上學校校長得任職至任期屆滿為止；其任期屆滿而獲續聘者，得繼續服務至任期屆滿，但不得逾70歲。

王崇斌說，公立學校教授因為研究或教學需要可以延後退休年限，而根據《大學法》規定，公立大學校長經過校內程序後又可以續任，為了讓教授和校長的標準一致，因此都設定在最晚70歲一定要退休。

王崇斌舉例，假設一個教授在63歲時選上校長，但在第一任任期中間超過65歲，依規定他可以將任期做完，也就是做到67歲。如果經過學校一定程序後又獲得續任，那70歲那一天就是他的第二任任期截止日，不能再延長。