在稍早MLB世界大賽首戰勇士以6：2拿下太空人，獲得7戰4勝系列賽首勝，能打破外界質疑拿下比賽固然非常高興，但此戰卻賠上37歲王牌先發投手莫頓(Charlie Morton)，後者今天先發上場投2.1局就因傷退場，投球過程中他遭強襲球擊中右腳，賽後經X光檢查確定是右腳腓骨骨折，世界大賽報銷。

This was the Gurriel comebacker that got Morton's shin in the second inning. My guess is he had to exit because the area swelled over the past inning. pic.twitter.com/NuV4Zm50Yh — Mark Bowman (@mlbbowman) October 27 2021

今天對勇士來說無疑喜憂參半，雖然這場比賽莫頓退場牛棚還是很給力，全場僅因游擊手史旺森(Dansby Swanson)接球失誤丟掉唯一分數，但面對強大的太空人，系列賽難保不會拉到第五、六戰，若莫頓沒受傷，休息四天後可能在第五戰再次登板先發，如今因傷報銷確實少了一位穩定大將。

據ESPN作家派森(Jeff Passon)表示，他遭強襲球後就已骨折，靠一隻腳多投16球、解決3名打者後才退場。而之後接替他的投手是明特(AJ Minter)，這對勇士來說也不是好消息，因為明特向來都在後段上場，今天被迫提前開機，加上勇士原本預計於第四戰使用牛棚車輪戰術，現在因莫頓報銷，教練可要傷腦筋了。

莫頓本季例行賽表現穩定，出賽33場拿下14勝6敗，自責分率僅3.34，到季後賽他出賽4場，雖只有0勝1敗，但自責分率仍舊維持在優秀的3.24，而且面對過去老東家太空人他再熟悉不過，他就如勇士的秘密武器一般重要，尤其要封鎖太空人強悍打線，穩定先發投手非常珍貴。

Charlie Morton threw 10 pitches on a broken leg sat down for a half-inning threw six more pitches the last two of which were a 96-mph fastball and 80-mph curveball to strike out Jose Altuve.



So yeah Charlie Morton threw 16 pitches pushing off the mound with a broken leg. — Jeff Passan (@JeffPassan) October 27 2021

唯一慶幸的是勇士還有第二王牌左投佛里德(Max Fried)，他將在台灣時間明天先發，本季例行賽出戰28場拿下14勝7敗，自責分率3.04，在季後賽出戰3場拿下1勝1敗，自責分率3.78，仍是勇士能拿下第二戰希望，另外還有三號先發安德森(Ian Anderson)，接下來勇士若不想落入劣勢，最好別讓太空人把系列賽延長。