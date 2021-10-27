世界貿易組織（WTO）於當地時間26日表示，已同意成立一個專家小組，審查中國對澳洲進口葡萄酒徵收關稅的舉措，這是導致中澳兩國關係惡化的幾起爭端之一。中方對WTO的調查表示遺憾。

路透報導，澳洲初次向WTO爭端解決機構遞出申請時被中國攔阻，而WTO同意了澳洲的第二次請求，並於26日舉行了閉門會議。

中國原為澳洲最大交易夥伴，2018年澳洲禁止中國電信巨頭華為進入其5G無線網路建設後，兩國關係急轉直下。2020年，澳洲呼籲對新冠病毒的起源展開國際調查之後，更讓中澳關係雪上加霜。

中國宣布對澳洲葡萄酒和大麥徵收關稅，並限制澳洲牛肉、煤炭和葡萄的進口—美國將這些舉動稱為「經濟脅迫」。

中國商務部一直指澳洲葡萄酒入口違反中國「反傾銷條例」。2020年11月，中國先對澳洲葡萄酒徵收107.1％至212.1％臨時反傾銷稅保證金，12月再徵收6.3％至6.4％臨時反補貼稅保證金。2021年3月，中國商務部進一步向澳洲葡萄酒徵收116.2％至218.4％的反傾銷稅，為期5年。

對於WTO的最新決議，報導稱，中方聲明表示，「對於澳洲決定進一步要求WTO成立專家小組來解決爭端表示遺憾」。並稱「中國將在接下來的程序中積極捍衛其合法措施，並相信其受到質疑的措施符合WTO相關規則」。

世貿組織專家組在做出裁決前通常要經過六個月的審議。相關國家可對裁決結果提起上訴。