高雄曾姓男子與年僅15歲的高中少女小芳（化名）交往且發生關係，甚至多次拍下性愛影片，雙方分手後曾男不滿小芳與他斷絕聯絡，竟將先前拍下的性愛影片po到各社群網站供人觀賞，小芳得知後氣得向法院提告，高雄地院判決曾男應賠小芳50萬元，可上訴。

判決指出，當時未滿16歲的小芳與曾男交往後，雙方曾在2015年8月於新竹市火車站附近的旅館內發生關係，曾男更以手機拍照、攝影方式記錄下2人纏綿的過程，沒想到雙方在隔年4月底分手後，曾男無論撥打電話或傳訊息，小芳都拒絕回覆，不想再與曾男有任何糾葛。

曾男為了聯絡小芳，數度以威脅方式傳送「不要讓我想把你毀了」、「別忘了我還有很多照片呢你什麼時候才要回我呢？」、「想大家看你裸照？」「聯絡不到你的話，可能有驚喜唷」、「要不要看有什麼照片」等訊息，希望小芳可以因此妥協給予回覆。

未料小芳鐵了心想跟曾男斷絕關係，曾男一氣之下在多個色情論壇、網站以「清純高中妹被騙上床」、「朋友的高中騷貨女友」、「16歲高中妹被朋友誘姦照片外流」為標題，上傳小芳跟他發生關係的性愛影片及私密照片。

小芳並未意識到自己的性愛影片遭人惡意流出，而是在2017年5月11日透過友人提醒，稱在網路上有看到很像她的人，小芳才知道自己的裸照、影片已經被散播到網路上，小芳隨即報警處理，並揪出是曾男所為，小芳提告後，向曾男提出60萬元賠償金。

高雄地院審理時，法官認為曾男與小芳雖然原是男女朋友關係，但曾男未經同意就私自竊錄小芳的身體隱私部位及性愛私密畫面，且僅因不滿小芳未與他聯繫，竟就散布女生的私密影象，除了嚴重侵害小芳隱私權及名譽權，更讓她終日擔憂影片繼續外流，對她精神造成極大痛苦，因此判曾男應賠50萬元，全案仍可上訴。